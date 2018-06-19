Дочка «Роснефти» в Югре несколько лет не ликвидировала нефтяные разливы

Крупная дочерняя компания «Роснефти» в Югре – «Юганскнефтегаз» – несколько лет игнорировала нефтяные загрязнения. У предприятия часто случались порывы, но ликвидировать их специалисты не спешили. К такому выводу пришла Нефтеюганская межрайонная прокуратура.

«Общая площадь загрязнённого участка – более 11 га. Ущерб окружающей среде – свыше 70 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Нефтеюганский прокурор обратился в суд. С нефтедобывающей компании взыскан ущерб окружающей среде в сумме более 70 млн рублей. Деньги уже поступили в бюджет.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 19.06.18

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