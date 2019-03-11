В Югре прокуратура заставит дочку «Роснефти» восстановить земли после аварии на нефтепроводе

Прокуратура вынудит югорскую дочку «Роснефти» восстановить почву и возместить материальный ущерб после прорыва нефтепровода. Надзорная инстанция судилась с нефтяниками и выиграла процессы, сообщается на сайте прокуратуры ХМАО в понедельник, 11 марта 2019 года.

«РН-Юганскнефтегаз» вело добычу в границах Мамонтовского месторождения нефти в Нефтеюганском районе. Общество эксплуатировало напорный нефтепровод, на котором в октябре 2017 года произошел порыв. Были загрязнены земли на площади более четырех га. Ущерб – свыше 45 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Природоохранный прокурор обратился в районный суд с иском, чтобы обязать компанию рекультивировать почвы и возместить вред. Сначала суд удовлетворил только одно требование – о возмещении вреда. Но апелляция подтвердила доводы надзорной инстанции и компании придется также восстанавливать загрязненные земли.

Отметим, обращение прокуратуры в суд с требованием восстановить земли, испорченнные разливами нефти, традиционная практика. Вероятно, иначе нефтяные компании не устраняют последствия своих аварий и не возмещают вред от ЧП.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 07.03.19

Женщину насмерть в Сургуте сбил грузовик, водитель найден. / На месторождении в Югре нашли трупы двоих рабочих. / Жительница Югры придумала, как не платить за кредиты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»