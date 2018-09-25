Роснефть загадила лес в Югре

Компания «РН-Юганскнефтегаз» (входит в «Роснефть») залила нефтесодержащей жидкостью лес Юнг-Яхского участкового лесничества и не ликвидировала последствия. Нарушение зафиксировала природоохранная прокуратура, надзорный орган обратился в суд с требованием обязать нефтяников рекультивировать землю. Суд удовлетворил иск.

«Загрязнение природных объектов оказывает вредное воздействие на окружающую среду, влечет деградацию земель и наносит необратимый вред другим объектам экологической системы на территории лесного фонда», – прокомментировали в прокуратуре бездействие «РН-Юганскнефтегаза». Кроме этого, в сентябре 2018 года стало известно, что «дочка» «Роснефти» незаконно эксплуатировала нефтепроводы на территории Омбинского и Угутского месторождений.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 25.09.18

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