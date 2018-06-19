Депутаты Сургута закупают новую мебель из бука и делают ремонт

Дума Сургута полностью обновит мебель в зале заседаний. Депутаты уже обозначили требования для интерьера: это должны быть предметы цвета натурального бука, сообщает агентство «Новый День». Максимальная стоимость контракта на поставку мебели – 2,9 млн рублей. На поставку стульев – 1,7 млн рублей. На ремонт зала заседаний – 7,4 млн рублей.

Заказ на поставку мебели и стульев, а также на ремонт зала заседаний заказчики разместили на официальном сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, в зал заседаний нужно поставить 15 новых предметов мебели. В том числе: столы заседаний, стол президиума, трибуна для выступлений, стол оператора.

Мебель должна быть сделана из МДФ с фаненированием шпоном бука и вставками из массива бука, а также вставками из экокожи. Декоративные элементы мебели – синие. Самым дорогим предметом является стол президиума – его стоимость составляет ориентировочно 442 тыс. рублей.

Срок поставки – с момента подписания контракта по 15 сентября 2018 года. Стулья нужно привезти чуть раньше. Итоги аукционов по поставке мебели и стульев будут подведены в конце июня 2018 года.

Получить комментарии думы Сургута пока не удалось: там проходят заседания комиссий.

фото – официальный сайт думы Сургута. Так сейчас выглядит зал заседаний

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 19.06.18

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