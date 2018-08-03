Сургутские чиновники покупают дорогие кресла, которые помогают снимать напряжение

Чиновники Сургута заказывают дорогостоящие кресла. Общая сумма заказа – 2,3 млн рублей. Заказчику – «Хозяйственно-эксплуатационное управление» нужны 30 кресел по 56 тыс. рублей и ещё 50 кресел – по 12 тыс. рублей.

Согласно сайту госзакупок, сидения для служащих будут оплачены из бюджета города. Четыре предмета мебели из заказа по 56 тыс. рублей должны быть цвета выбеленного дуба. Обивка – экокожа светлобежевого цвета. Отметим, на мебельных сайтах за такую стоимость можно найти кресла из натуральной кожи. Кресла должны быть оснащены функцией качания. Ещё 26 сидений за 56 тыс. рублей должны быть из чёрной экокожи с такими же параметрами. И, наконец, кресла за 12 тыс. рублей тоже должны быть чёрными.

Мебель в администрацию Сургута нужно поставить до 15 сентября 2018 года. Итоги аукциона будут подведены 6 августа 2018 года.

Ранее заказ на поставку мебели и ремонт помещений разместила дума Сургута.

Кстати, обновить интерьеры планируют и чиновники Нефтеюганского района. Сумма контракта по итогам конкурса на покупку набора мебели со шкафами, столами и креслами – 1,3 млн рублей. По сравнению с сургутскими коллегами, нефтеюганские чиновники скромнее: средняя стоимость кресла руководителя в заказе – 20 тыс. рублей. При этом в более дешёвых предметах мебели нефтеюганских служащих также будет механизм качания, который «помогает снимать напряжение при длительной статичной работе», говорится в документации.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 02.08.18

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