Мать застреленной в полиции ХМАО девушки объяснила, почему в предсмертной записке было упоминание о мороженом

Тело застреленной в отделе полиции сотрудницы МВД Кристины А. из Лангепаса заберёт её мама. Она должна была в среду, 20 июня, прибыть в ХМАО. Кроме того, женщина утверждает, что у неё есть аудиозаписи, которые могут помочь расследованию. На них начальница погибшей Кристины угрожает девушке тем, что не допустит ни перевода, ни увольнения.

Девушку нашли в кабинете полиции мёртвой 18 июня 2018 года. О ЧП стало известно из соцсетей. Там же появилась предсмертная записка погибшей. В управлении МВД ХМАО отказались давать информацию о трагедии, кроме того, не стали комментировать ЧП и в следственном комитете ХМАО. Однако из неофициальных источников в силовых структурах известно, что СК начал проверку по факту ЧП.

По словам матери погибшей, начальница, о которой Кристина упоминала в записке, изводила девушку.

«Я разговаривала с ней утром два раза. Всё было хорошо. Потом она мне звонит и плачет. Я говорю, дочь, что случилось, поругалась? Она ответила, «нет, я просто хочу, чтобы её уволили», – вспоминает последний разговор мама девушки в беседе с изданием «КП- Барнаул». Женщина также добавила, что дочь в этом разговоре попросила прощения и сказала, что любит маму.

Напомним, как сообщалось ранее, в предсмертной записке было написано, что причиной трагедии стала начальница. Мама девушки также пояснила, почему в записке было упоминание о мороженом.

«Кристина упала на работе и повредила себе позвоночник – не могла ходить и сидеть. И ушла на 12 дней (или около того) на больничный. Не знаю почему, начальница взъелась на неё, возможно, думала, что Кристина выдумала болезнь. Дочка потом рассказывала, что начальница её на планерке перед всем личным составом обвиняла, что она ела мороженое и пила пепси-колу на улице», – рассказала «КП» женщина.

Как стало известно, в Лангепасе девушка работала не так давно – с января 2018 года. Она приехала из Барнаула. Там остался её супруг, но пара собиралась разводиться. С начальницей следственного отдела ОМВД Лангепаса у Кристины отношения не сложились с первых дней работы в ХМАО.

«Все это знали в самой Югре. Даже отдел кадров был в курсе, пытались её перевести в другой отдел, но начальница не давала это сделать. У нас есть аудиозаписи, но я их пока опубликовывать не буду, где начальница говорит, что не даст дочке ни перевода, ни увольнения. Грозилась довести её до увольнения по отрицательным мотивам. Сказала, «я хочу, чтобы тебя больше нигде не взяли на работу», – рассказала женщина.

Она также добавила, что Кристину нельзя было назвать неуравновешенной.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 20.06.18

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