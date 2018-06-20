В Югре поймали банду подростков-угонщиков

В Югре поймали банду несовершеннолетних угонщиков. Четверо подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, угоняли автомобили в Нижневартовске, Сургуте, Пыть-Яхе и Мегионе. Накатавшись, школьники, бросали машины на окраине. При этом один из автомобилей они сожгли, другой разбили.

«После одного из угонов двум подросткам удалось доехать до Тюмени, где они были задержаны сотрудниками полиции. В качестве меры пресечения в отношении подозреваемых следователем избраны подписка о невыезде и надлежащем поведении, домашний арест, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. – Кроме этого суд избрал в отношении одного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку несовершеннолетний нарушил ранее избранную меру пресечения – домашний арест и вновь совершил преступление».

Потерпевшими по уголовным делам на данном этапе следствия признаны четверо жителей округа. В рамках уголовного дела следователи проверят, каким образом с подростками велась профилактическая и воспитательная работа в школе и дома.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 20.06.18

Мать застреленной в полиции ХМАО девушки объяснила, почему в предсмертной записке было упоминание о мороженом. / В России эпидемия ВИЧ. Депутаты Госдумы потребовали ответов от Минздрава. / Власти Сургута продают компанию, стоимость которой рухнула в несколько раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»