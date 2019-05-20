В Юрге состоялся суд над бандой подростков

В Нижневартовске состоялся суд над бандой подростков. Восемь несовершеннолетних признаны виновными в совершении более 30 преступлений, в числе которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 20 человек.

Напомним, с апреля по октябрь 2018 года, компания подростков совершала угоны отечественных машин в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Один из автомобилей они сожгли. Также банда промышляла кражами – подростки забирали оставленные в салонах авто деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. А в мае 2019 года двое обвиняемых напали на женщину в Нижневартовске и попытались отобрать у нее сумку.

Полиция задержала банду в Тюмени, куда подростки приехали на автомобиле, угнанном в Сургуте.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 17 лет. В ходе следствия четверых подростков посадили под домашний арест. Трое обвиняемых эту пресечения нарушили, поэтому суд заключил их под стражу.

Нижневартовский городской суд назначил пятерым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима. Еще двое подростков приговорены к лишению свободы условно. Юноша, совершивший кражу, отделался 120 часами обязательных работ.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 20.05.19

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