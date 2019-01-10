В Югре будут судить банду подростков. На скамье подсудимых окажутся восемь человек, обвиняемых в совершении 37 преступлений (угоны машин, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества). Каждому инкриминируется от 1 до 14 эпизодов. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 20 человек.

«С апреля по октябрь 2018 года, компания подростков совершала угоны отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе, а также кражи – обвиняемые забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

В основном, подростки совершали угоны тех автомобилей, в замках зажигания которых имелись ключи, забытые владельцами. На одном из угнанных в Сургуте автомобилей подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции. Один из автомобилей, угнанный в Нижневартовске, обвиняемые сожгли, надеясь таким образом скрыть преступление.

«Кроме этого, в мае двое обвиняемых напали на прохожую женщину в Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Преступные действия подростков были пресечены очевидцем разбойного нападения», – говорят в следственном комитете.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 16 лет. Большинство из них воспитывается в благополучных семьях, однако все они уже состояли на учете в органах системы профилактики, а трое – ранее были судимы за аналогичные преступления.

В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Трое обвиняемых данную меру пресечения нарушили, поэтому суд заключил их под стражу.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 10.01.19

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