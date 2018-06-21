В Ноябрьске наказали руководителя, который не хотел брать на работу неславян

В Ноябрьске нашли руководителя, который в требованиях вакансии указал, что кандидаты неславянской внешности не получат работу. Речь идёт о заместителе руководителя компании ООО «Пегас». Он искал оифициантов.

Дискриминационное объявление изучила прокуратура. «Житель Ноябрьска «И» разместил в группе соцсети объявление о невозможности приёма на работу по вакантным должностям официантов лиц неславянской внешности», – говорится в сообщении надзорной инстанции. Кроме того, один из комментаторов опубликовал под объявлением свастику.

Прокуратура возбудила административное дело о распространении информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера. Руководитель оштрафован. Объявление удалили.

По адресу, который совпадает с адресом юрлица ООО «Пегас», расположен одноимённый бар.

Ранее в Ноябрьске наказали работодателя, который указал, что его вакансия не предоставлена для славян.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 21.06.18

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