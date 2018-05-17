В Ноябрьске бизнесмен не хотел брать на работу славян

В Ноябрьске работодатель разместил вакансию администратора, которая исключала приём на работу представителей определённой этнической группы. Предприниматель указал, что его работа не предусмотрена для лиц славянской внешности. Вакансия была размещена в группе соцсети «Газета Копейка Ноябрьск». Прокуратура посчитала, что такое объявление нарушает закон и ущемляет права граждан.

«Прокуратура города в отношении автора объявления возбудила дело об административном правонарушении по статье «распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Мировым судьёй гражданину назначен штраф. Объявление пришлось удалить», – сообщили в прокуратуре Ямала.

Ноябрьск, служба информации

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