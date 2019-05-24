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Пятница, 24 мая 2019, 09:55 мск

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В Новом Уренгое работодателя наказали за нежелание нанимать иностранцев

фото – pixabay.com

Прокуратура в Новом Уренгое заявила, что работодатели не имеют права требовать российское гражданство у соискателей. Надзорная инстанция признал дискриминационным объявление о поиске рабочих, в котором было указано, что может быть трудоустроен только российский гражданин. Информацию о вакансии разместил оператор связи – «Сигма КТВ». Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

«Компания искала электромонтера по монтажу кабельных линий и сети Интернет с гражданством РФ и регистрацией в Новом Уренгое. При этом закон не ставит возможность трудоустройства в зависимость от наличия либо отсутствия гражданства РФ и регистрации на определенной территории, данное требование к соискателям является недопустимым», – уверены в надзорной инстанции. Эта позиция опубликована на сайте прокуратуры Ямала в пятницу, 24 мая 2019 года.

В итоге объявление переписали.

Проуратура на Ямале уже находила дискриминационные объявления о работе. Например, когда в Ноябрьске предприниматель не хотел брать на работу славян.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 24.05.19

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