В Югре появилась первая официальная информация о застреленной сотруднице полиции

В Югре возбуждено дело по факту смерти сотрудницы МВД Кристины Альховской. «Уголовное дело возбуждено, ведется расследование», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь СУ СКР по ХМАО Алина Никифорова. Подробности дела в следственном комитете не комментируют. Однако, как сообщают источники агентства в силовых структурах, рассматривается не одна версия произошедшего.

Напомним, 18 июня молодого следователя городского отдела полиции нашли в служебном кабинете с огнестрельным ранением. Через некоторое время в социальных сетях была опубликована предсмертная записка. В ней говорится, что причиной ЧП стала руководитель погибшей девушки – начальник следственного отдела местной полиции Дилара М. Также там содержится просьба доставить тело в Барнаул (молодая женщина прибыла в Югру из Барнаула).

По словам матери погибшей, начальница, о которой Кристина упоминала в записке, изводила девушку. Отношения не сложились с первых дней работы в ХМАО.

«Все это знали в самой Югре. Даже отдел кадров был в курсе, пытались ее перевести в другой отдел, но начальница не давала это сделать. У нас есть аудиозаписи, но я их пока опубликовывать не буду, где начальница говорит, что не даст дочке ни перевода, ни увольнения. Грозилась довести её до увольнения по отрицательным мотивам. Сказала, «я хочу, чтобы тебя больше нигде не взяли на работу», – рассказала женщина «КП-Барнаул».

Пользователи соцсети ВКонтакте из числа жителей Лангепаса, сообщают, что в настоящее время начальник следственного отдела находится на больничном.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 21.06.18

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