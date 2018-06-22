В Югре ликвидируют три деревни. Решение одобрено жителями

В Югре ликвидируют три деревни, в которых никто не живёт. Там отсутствуют предприятия, нет системы ЖКХ, нет магазинов и администрации. Речь идёт о деревнях Патрасуй Березовского района, Колекъеган Нижневартовского района и Скрипунова Ханты-Мансийского района. Решение должно быть принято депутатами окружной думы ХМАО на ближайшем заседании 28 июня. Об этом сообщили 22 июня в департаменте внутренней политики ХМАО в ответ на запрос агентства «Новый День».

Окружные чиновники внесли законопроект об изменениях административно-территориального устройства Югры. В правительстве подчеркнули, что при подготовке проекта закона мнение населения было учтено и выражено решениями районных дум.

Напомним, ранее посёлок-призрак ликвидировали на Ямале. Это Полярный Урал, подчиняющийся городу Лабытнанги.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.06.18

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