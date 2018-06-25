Депутат Югорска обвинил прокуратуру и мэрию в гибели молодого человека

В Югре следователи начали проверку по факту смерти 27-летнего мужчины. В субботу, 23 июня, молодой человек устранял повреждения на рекламном щите, расположенном по улице Железнодорожной в Югорске, и получил удар током.

«В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за установку и обслуживание рекламной конструкции, а также за обеспечение безопасности при проведении данных работ, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. – Известно, что когда мужчина пытался устранить повреждения, на улице была неблагоприятная погода – ветер и дождь, что вероятно способствовало получению удара током».

Между тем, депутат думы Югорска Антон Пантин на свой странице в Facebook написал, что рекламный щит, установленный в опасной близости от высоковольтной линии, используется неким предпринимателем Лукинским.

«Мной еще 2 февраля 2018 года было направлено заявление на имя югорского межрайонного прокурора Кисилева М.Б, по ситуации с рекламной конструкции ИП Лукинского на территории «ЯВЫ». Суть его заключалась как раз в том, что она установлена с нарушениями охранной зоны от существующей электрической подстанцией и опорой ЛЭП, а также что она изначально была установлена самовольно, без разрешения. Об этом факте имеется доказательства в администрации города», – заявил депутат. Он добавил, что прокурор не принял никаких мер для предотвращения трагедии.

«Заместитель главы города Голин С.Д. пояснил в тот период, что раз энергетики выдали согласование, то чиновники не могут отказать в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Энергетики из югорского филиала ЮРЭСК объяснили, что предприниматель дал гарантийное письмо, что в случае чего, демонтирует РК за свой счет. Но мне кажется там присутствует коррупционная составляющая. Так как гарантийное письмо не является юридическим документом. Но что-то ведь подтолкнули их нарушить закон и выдать согласование, – предполагает Антон Пантин. – Считаю, что косвенно в смерти молодого парня, монтажника, виноваты и прокурор Кисилев М.Б, и зам главы города Голин С.Д, и руководство ЮРЭСК Югорска и представители ФАС, куда было перенаправлено мое обращение, но по сути дела никто не отработал. А так человек мог быть жив».

Югорск, служба информации

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