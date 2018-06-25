«Сургутнефтегаз» избавляется от производства, которое хвалил экс-глава Тюменской области Якушев

Совет директоров компании «Сургутнефтегаз» одобрил продажу совхоза «Червишевский». Решение принято 25 июня 2018 года. Основной вид деятельности предприятия – производство молока

Ранее агентство «Новый день» подробно рассказывало о сделке по продаже совхоза. Покупателем станет правительство Тюменской области. На выкуп акций акционерного общества (в такой форме существует совхоз) власти планируют направить почти 667 млн рублей из дополнительных доходов регионального бюджета.

Собеседники агентства называли несколько версий сделки. Согласно первой, на совхозных землях может быть проложена автодорога в объезд Чёрной речки – элитного поселка тюменских VIP. Жителям населённого пункта досаждает поток машин на нынешней дороге от Тюмени до спорткомплекса «Жемчужина Сибири». Также рассматривается вопрос о строительстве коттеджей на этих землях.

Согласно другой версии, тюменские власти озабочены судьбой коллектива сельхозпредприятия. Вице-спикер тюменской областной думы, депутат от Сургута Галина Резяпова говорила «Новому Дню», что причиной продажи стали санкции США в отношении «Сургутнефтегаза» и его дочерних предприятий.

В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» в ответ на запрос агентства «Новый День» отказались комментировать сделку, сообщив, что идёт переговорный процесс. В пресс-службе губернатора Тюменской области на запрос агентства также пока не ответили.

Генеральным директором «Сургутнефтегаз» является Владимир Богданов.

В 2017 году экс-губернатору, который был в совхозе, рассказали о планах по строительству молочного цеха мощностью 15 тонн сырья в сутки. Как говорил замначальника управления по организации обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз» Игорь Бруслиновский, стотысячный коллектив предприятия заинтересован в натуральной продукции. А Якушев тогда отвечал, что совхоз «нужен для муниципалитета и региона, ведь появятся новые рабочие места для местных жителей, новый импульс для развития получит аграрный сектор».

фото – пресс-служба губернатора Тюменской области. Год назад экс-глава Тюменской области Владимир Якушев был в совхозе – ему расказывали о перспективах производства.

Сургут, служба информации

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