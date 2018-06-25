На должность главы Югорска претендуют два юриста и два депутата

В пятницу, 29 июня дума Югорска выберет нового главу города. На эту должность претендуют четыре человека: вице-мэр Андрей Бородкин, депутат-коммунист думы ХМАО Василий Жуков, начальник юридического управления администрации города Дмитрий Крылов и депутат думы Югорска Алексей Харлов.

29 июня кандидаты будут заслушаны на заседании конкурсной комиссии. Тех из них, за которых будет отдано большинство голосов, представят думе Югорска, после чего депутаты открытым голосованием определят нового главу города.

Напомним, 7 июня приняла отставку мэра Раиса Салахова. Он уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель Андрей Бородкин. Он считается основным претендентом на должность. Бородкин родился в 1980 году в Тюменской области. Закончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». До 2008 года находился на государственной службе в югорской межрайонной прокуратуре, где замещал должности помощника, старшего помощника югорского межрайонного прокурора. В администрации города работает с 2009 года. В разное время замещал должности начальника отдела по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, главы юридического управления. С мая 2016 года – заместитель главы города Югорска

Югорск, служба информации

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