Депутаты Югорска определились с датой выборов нового главы города

Дума Югорска на внеочередном заседании 7 июня приняла отставку мэра Раиса Салахова. Он уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель Андрей Бородкин.

Также сегодня депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность нового руководителя Югорска. Конкурс состоится 29 июня 2018 года. Прием документов для продлится до 23 июня включительно.

В состав конкурсной комиссии войдут четыре кандидата от города: депутат, заместитель гендиректора «Газпром трансгаз Югорск» Андрей Годлевский, член Общественной палаты ХМАО Николай Воронов, председатель общественной организации ветеранов ВОВ Клавдия Рыжова и замначальника юридического управления администрации Югорска Анна Тарасова. Депутаты подготовили ходатайство на имя губернатора Натальи Комаровой о назначении еще четырех членов конкурсной комиссии от правительства округа. Сам конкурс будет проводиться в два этапа: конкурс документов и собеседование. По итогам собеседования кандидатуры на должность главы (не менее двух), за которых проголосовало большинство членов конкурсной комиссии, будут представлены в думу Югорска, после чего депутаты открытым голосованием определят нового главу города.

О том, что в Югорске может смениться глава города, стало известно в середине мая. Предположительно поводом для отставки стало недовольство губернатора Натальи Комаровой темпами строительства физкультурно-спортивного комплекса в Югорске.

Югорск, служба информации

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