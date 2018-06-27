Бизнесвумен из Югры, которая голой пикетировала пенсионную реформу, не может прийти в себя

Женщина, которая устроила «голую» акцию протеста возле администрации Пыть-Яха, находилась в сильном алкогольном опьянении. Как сообщил собеседник агентства «Новый День» в администрации города, её доставили в психоневрологическое отделение, где провели освидетельствование.

Напомним, очевидцы сняли голую жительницу города возле здания администрации поздно вечером. Видео появилось в Сети 26 июня 2018 года. Женщина объясняет, что возмущена пенсионной реформой и таким образом решила продемонстрировать свой протест. Она также пояснила, что является владелицей местной парикмахерской и живёт в городе уже несколько десятков лет.

«Кажется, правоохранители до сих пор её не допросили, потому что она до сих пор не может прийти в норму после сильного алкогольного опьянения. Она говорит, что ничего не помнит и никаких пояснений дать не может», – рассказал собеседник.

Женщине может грозить уголовное дело по статье «хулигантство». Получить комментарии в управлении МВД ХМАО относительно инцидента не удалось.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 27.06.18

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