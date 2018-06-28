В бюджете Югры нашли миллиард для привлечения медиков

Депутаты окружной думы Югры приняли поправки в закон о бюджете на 2018 год. Доходы вырастут на 5,7 млрд рублей. Прибыль увеличится за счёт налогов. Основная часть дополнительных доходов казны округа – 4,9 млрд рублей – пойдёт на жилищные программы. Ещё около миллиарда рублей направят на приобретение квартир для привлечения в автономию врачей – прибывшим специалистам выделяют жильё. Решение принято в четверг, 28 июня, в рамках очередного заседания думы, сообщает агентство «Новый День».

По итогам корректировок доходы бюджета 2018 года составят 188,5 млрд рублей, расходы – 211 млрд рублей.

Либерал-демократ нга заседании думы ХМАО Александр Мещангин упомянул о решении тюменской думы от 21 июня 2018 года по «Корпорации развития». Напомним, тюменские депутаты одобрили выделение 1,2 млрд рублей из программы «Сотрудничество» для КР. Уже известно, что все эти средства пойдут на погашение долга Ямала перед банкротящейся компанией «Мостострой-12». Долг образовался из-за невыплаты денег за строительство моста через Надым.

«Мы знаем, что основные проекты «Корпорации» оказались невостребованными, в том числе «Полярный кварц». Правительство округа контролирует Корпорацию, контролирует, куда идут деньги?», – спросил г-н Мещангин.

Как заявила в ответ на вопрос депутата замгубернатора, директор департамента финансов Вера Дюдина, все решения уже приняты. И предложила парламентарию озвучивать конкретные предложения, если у него они есть.

«В КР у округа свои представители, позиция Югры доносится и учитывается», – заключила чиновник.

Ханты-Мансийск, служба информации

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