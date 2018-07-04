Мэрия Сургута заказывает фуршеты и ужины: не менее 200 мл алкоголя на человека

Мэрия Сургута ищет подрядчика для организации питания официальных делегаций. Администрация объявила соответствующий аукциона на официальном сайте торгов. Максимальная стоимость контракта – 1,4 млн рублей, сообщает агентство «Новый День».

Из документации неясно, сколько всего обедов и ужинов нужно будет организовать подрядчику. В техзадании достаточно размыто указано, что услуги нужны будут с момента заключения муниципального контракта по 26 декабря 2018 г.

Кормить гостей нужно будет как в здании администрации, так и в других местах. Нужно, чтобы в заведениях, которые будут угощать гостей города, были банкетные скатерти (белого или кремового цвета), «юбки» для фуршетных столов, салфетки, столовая посуда из фарфора, посуда из хрусталя и стекла.

В меню обеда должны входить горячие и холодные закуски, первые и вторые блюда, десерт, хлеб, чай, кофе, гарниры, фрукты, а также винно-водочные напитки – не менее 200 мл на человека. Меню ужина должно быть немного разнообразнее обеда – шире должен быть ассортимент закусок, десертов. И также необходим алкоголь. Не обойдется без горячительного и меню фуршета. Лишь буфетное обслужиавние предполагает безалкогольные напитки.

Итоги аукциона будут подведены 20 июля.

Сургут, служба информации

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