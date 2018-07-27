Сургутским чиновникам нальют в столовой «Тюменьэнерго»

Стало известно, кто организует фуршеты для чиновников Сургута. Победителем аукциона на право кормить служащих администрации с алкогольными напитками и десертами стала компания ООО «Центр питания Тюменьэнерго» – (столовая компании «Тюменьэнерго»). Учредителем компании является Елена Пискунова. В конкурентах на аукционе был только её однофамилец – Пискунов Александр. Ни один, ни второй участник конкурса не снижали цену контракта в ходе торгов. В итоге стоимость контракта будет максимальна – 1,3 млн рублей.

В коммерческом предложении победителя – обед на 15 человек, ужин на 250 человек, фуршет на 350 человек, буфетное обслуживание на 410 человек. Согласно условиям контракта, поставщик должен предоставить не только горячие и холодные блюда, закуски и десерты, но и винно-водочные напитки (не менее 200 гр на человека).

«Центр питания «Тюменьэнерго» постоянно устраивает фуршеты для чиновников мэрии Сургута. Конкуренцию за право кормить муниципальных служащих нельзя назвать серьёзной – Центр питания, согласно базе торгов, борется только с предпринимателями с фамилией Пискуновы (либо Екатерина либо Александр).

Сургут, служба информации

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