У общественников Югры, которые высказались о пенсионной реформе, смена руководства

В аппарате Общественной палаты Югры смена руководства. В пятницу, 13 июля, правительство рассматривает вопрос досрочного прекращения полномочий директора структуры. Контракт с Николаем Изюровым расторгнут сегодня, сообщает агентство «Новый День».

Временным руководителем назначается начальник информационно-аналитического отдела Марат Ласкин. Он будет занимать этот пост до августа. А с 6 августа 2018 года на должность директора аппарата Общественной палаты Югры будет назначена Любовь Заболотская. «Заболотская Л.Н. соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к указанной должности», – говорится в пояснениях к материалам сегодняшнего заседания правительства.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», Общественная палата ХМАО высказалась по проекту пенсионной реформы. Члены решили, что она необходима, но при её обсуждении надо учитывать мнение северян.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.07.18

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