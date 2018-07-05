Общественники «тюменской матрёшки» согласились с повышением пенсионного возраста

В общественных палатах «тюменской матрёшки» прошли обсуждения пенсионной реформы. В целом общественники всех трёх регионов поддержали повышение пенсионного возраста, добавив, что нужно продолжать обсуждать детали законопроекта.

Зампред общественной палаты Тюменской области, футуролог Светлана Ярославова опубликовала большое открытое письмо с собственными размышлениями на тему. В нём г-жа Ярославова удивляется: «Почему в России, да и в СССР женщин раньше отправляли на пенсию, непонятно». «Женщины теперь не так быстро устают, как раньше», – рассуждает автор. Но тут же вспоминает: «Женщин берегут, поскольку они заботятся о семье и доме, воспитывают внуков, и в этом их социальная роль незаменима».

Потом она пишет: в Интернете встречается много публикаций, где на людей наводятся «необоснованные страхи, что им грозит голод, безработица, возрастная дискриминация». Ярославова уверена, что никто в России от голода не умирает. Она ссылается на экспертов, которые убедили её, что «низкий размер пенсий волнует людей гораздо больше, чем повышение пенсионного возраста». И «только такое решение позволит гарантировать средний размер пенсий не менее 40% от заработка».

Также в качестве доказательства того, что некоторые люди могут работать до смерти, она приводит некоторые профессии. По данным г-жи Ярославовой, у политиков, учёных, инженеров и творческих людей пенсия как период без работы, отсутствует. Они, по её мнению, умирают за столом и за мольбертом.

В конце своего письма футуролог Ярославова отмечает: «Надо все время трудиться, найти любимое занятие, желательно творческое, и тогда жизнь продлится. Люди свободные не нуждаются в работодателе. Чтобы стать хозяином, необходимо научиться давать работу другим, научиться создавать собственное Дело, которое поддержит в вас в пенсионный период».

Глава общественной палаты Ямала Дмитрий Заякин традиционно не ответил на телефонный звонок. Иизвестно, что в четверг, 5 июля, в ОП Ямала прошли обсуждения пенсионной реформы. «Против» не высказался почти никто, рассказал агентству один из присуствующих на улсовиях анонимности.

В ОП Югры после дискуссии также пришли ко мнению, что реформа необходима. Об этом свидетельствует публикация на сайте органа.

Тюмень, служба информации

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