Задержание расхитителей нефти в ХМАО прошло с участием ФСБ

Силовики официально прокомментировали задержание группы расхитителей нефти в Нижневартовском районе. Как выяснилось, спецоперация проведена совместно с управлением ФСБ. Нефть планировали похищать с помощью теплохода и баржи.

О спецоперации агентство «Новый День» сообщало 2 августа, тогда информация появилась в телеграм-канале «Газ-Батюшка».В понедельник, 6 августа, информация появилась на официальном сайте МВД ХМАО.

«Злоумышленники осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий «Славнефть-Мегионнефтегаз». Участники схемы использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости», – рассказали в пресс-службе окружного полицейского Главка.

Мужчинам 1987, 1979 и 1961 годов рождения удалось заполнить четыре цистерны объёмом 75 тонн. Они являются жителями Томской области. Ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Полиция возбудила уголовные дела «приготовление к краже». Одного из участников схемы заключили под стражу. Двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» к настоящему времени не ответили на запрос агентства.

фото - официальный сайт УМВД ХМАО

Ханты-Мансийск, служба информации

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