В Югре преступники вывозили похищенную нефть баржами (ФОТО)

В Нижневартовском районе по неофициальной информации силовики задержали очередную преступную группу, которая занималась хищением нефти из трубопроводов. Злоумышленники сливали углеводороды в заранее подогнанные баржи. Об этом сообщает телеграм-канал «Газ Батюшка». По данным канала, ущерб составил более девяти миллионов рублей. По версии этого источника, события происходили на Аригольском месторождении компании «Славнефть Мегионнефтегаз».

«Силовики возбудили уголовное дело по ч.4 статьи 158 УК РФ, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы», – говорится в материалах канала.

В пресс-службе управления МВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать информацию, попросив прислать запрос. Как только ответ поступит в редакцию, он будет опубликован.

Агентство «Новый День» также отправило запрос в компанию «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ответ на момент публикации ещё не поступил.

Нижневартовский район, служба информации

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