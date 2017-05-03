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Югра

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Публикации за 03.05.17

В Югре суд отправил на 4 года в колонию похитителя нефти
Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

В Югре суд отправил на 4 года в колонию похитителя нефти

Советский районный суд Югры вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы, с августа 2013 года по июнь 2014 года совершил хищение нефти из несанкционированной врезки в нефтепровод ДНС «Даниловка» – ДНС «Убинка», расположенного на территории Даниловского месторождения в Советском районе Югры. Общий объем похищенной нефти составил около 2 тонн.

В результате его преступных действий ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении других участников группы уголовное дело рассматривается в суде.

Советский, Иван Гридин

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