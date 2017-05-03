В Югре суд отправил на 4 года в колонию похитителя нефти

Публикации за 03.05.17

Советский районный суд Югры вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы, с августа 2013 года по июнь 2014 года совершил хищение нефти из несанкционированной врезки в нефтепровод ДНС «Даниловка» – ДНС «Убинка», расположенного на территории Даниловского месторождения в Советском районе Югры. Общий объем похищенной нефти составил около 2 тонн.

В результате его преступных действий ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении других участников группы уголовное дело рассматривается в суде.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 03.05.17

В Сургуте секция школьного забора рухнула на мальчика. Школьник госпитализирован, следователи проводят проверку. / Трое девушек и парень насмерть отравились угарным газом под Тюменью. / В Нижневартовске Toyota врезалась в ЛЭП (ФОТО). Водитель погиб, два человека пострадали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»