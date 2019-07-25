В Радужном опять пытаются воровать нефть из трубы (ФОТО)

В Радужном задержали двух злоумышленников, которые сливали нефть из нефтепровода на месторождении. Оба – жители Нижневартовского района.

«В момент задержания злоумышленники закачивали углеводородное сырье через систему шлангов в емкость автоцистерны автомобиля МАЗ с прицепом. Предварительный ущерб – более 470 тыс. рублей. Злоумышленникам удалось слить более 24 тонн нефтепродуктов», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД ХМАО в четверг, 25 июля 2019 года.

Полиция возбудила дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Фигуранты находятся под стражей.

Такие преступления традиционны для нефтяного региона Югры. В мае 2019 года осудили начальника городского отдела полиции МВД Александра Валюхова, который покрывал схемы вывоза похищенной нефти из Радужного.

Радужный, служба информации

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