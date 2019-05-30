В Югре осудили начальника полиции за взятку ФСБ

В Югре осудили бывшего начальника отдела МВД города Радужного Александра Валюхова. Он признан виновным в даче взятки и взят под стражу в зале суда. Валюхова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщают в четверг, 30 мая 2019 года, в пресс-службе следственного управления СКР ХМАО.

Преступление начальник полиции совершил в 2017 году. По версии следствия, г-н Валюхов передал 200 тыс. рублей в качестве взятки сотруднику другого правоохранительного ведомства (ФСБ). Таким образом силовик надеялся получить информацию о расследовании схемы хищения нефти. Есть вероятность, что в схеме был как-то замешан и он сам.

Агентство Znak.com сообщало, что Валюхов передавал деньги, пытаясь избежать уголовного преследования за то, что оказывал помощь лицам, занимающимся хищением нефти из трубопроводов, конкретно – за покровительство при незаконной перевозке нефтепродуктов по дорогам, находящимся в зоне обслуживания отдела ГИБДД Радужного.

При передаче взятки начальник ОМВД был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Нижневартовск, Радужный, служба информации

Нижневартовск, Радужный. Другие новости 30.05.19

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