В Югре полицейского начальника отправили в колонию строгого режима

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор бывшему начальнику ОМВД России по Радужному Александру Валюхову.

Экс-полицейский был признан виновным в даче взятки сотруднику ФСБ. Таким образом силовик надеялся получить информацию о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению лиц, причастных к хищениям углеводородного сырья. Однако сотрудник ФСБ рассказал о полученном предложении своему руководству. Взяткодатель был задержан при передаче денег.

Нижневартовский городской суд 30 мая приговорил Валюхова к 8,5 годам лишения свободы со штрафу в размере 4 млн рублей. В апелляции изменить приговор не удалось. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 05.08.19

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