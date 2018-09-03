В Югре будут судить экс-главу полиции Радужного

В Югре состоится суд над бывшим начальником ОМВД России по Радужному Александром Валюховым. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).Следствием установлено, что в марте и апреле 2017 года Валюхов передал должностному лицу ФСБ России взятку в размере 200 тыс. рублей за получение информации о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья.

Взяткодатель был задержан на месте с поличным. «После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», – уточнили в прокуратуре по ХМАО. В настоящее время Валюхов находится на свободе – в отношении него избрана мера пресечения в виде залога.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 03.09.18

По Сургуту бегал мужчина с ножом в ягодице и стрелял из пистолета. / Авиакомпания «Ютэйр» рассказала о горевшем в Сочи лайнере и пообещала пасажирам компенсации. / Следствие назвало три возможные причины ЧП в аэропорту Сочи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»