В Югре семьям погибших в аварии с КамАЗом окажут материальную помощь

Руководство строительной компании «ЮВиС» намерено оказать материальную помощь семьям своих сотрудников, погибших в автокатастрофе вечером 5 августа. Об этом «Новому Дню» сообщили в организации.

«Все погибшие в ДТП – наши сотрудники, они ехали на производственную базу «ЮВиС» в Сургут. Водитель имел водительское удостоверение категории В и В1», – рассказал «Новому Дню» гендиректор ООО «ЮВиС» Владимир Башков. Он уточнил, что автомобиль «Фольцваген Поло» 2012 года выпуска проходил техосмотр в 2017 году. «Также машина проходит ежедневный осмотр перед выездом и по возвращению на место постоянной дислокации», – сказали в компании.

Напомним, авария произошла в 17:15 на 743 км. автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель иномарки и два пассажира погибли на месте. Водитель грузовика остался жив.

Нефтеюганский район, служба информации

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