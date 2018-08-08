В Нижневартовске спецназ задержал участника полувоенного клуба бизнесмена Петермана (ВИДЕО18+)

В Нижневартовске полицейские задержали участника стрелкового клуба «Северный десант», который после драки в ночном клубе в Липецкой области был объявлен в федеральный розыск. Его по решению суда заключили под стражу. Речь идёт о Виталии Фалько.

Г-н Фалько стал участником резонансной массовой драки в ночном клубе «Ригель» города Елец 8 июля 2018 года. На видео, появившемся в Сети, видно, что участники дерутся кулаками, предметами мебели и кроме того, используют ножи. Двое пострадавших имеют ножевые ранения.

«Между двумя группами отдыхающих возник конфликт. В одной были местный авторитет Александр Чукардин и Далер Хайдакулов, в другой – Виталий и Роман Фалько. Один из отдыхающих (возможно, Далер Хайдакулов) ножом ударил своего оппонента Романа Фалько в грудь и живот. В свою очередь, дядя получившего проникающие колотые ранения мужчины, Виталий Фалько, тоже взялся за нож и отрезал кусок уха у Александра Чукардина», – описывает события портал gorod48.ru. Потасовка продолжилась в больнице. По данным издания, родственник Александра Чукардина позднее в больнице избил раненного Романа Фалько.

Виталий Фалько скрылся с места преступления. По данным портала, были возбуждены два уголовных дела по ч.2. ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщили 7 авугста 2018 года в пресс-службе МВД Югры, г-н Фалько был задержан оперативниками при поддержке спецназа. «На одной из улиц Нижневартовска был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Правоохранители обнаружили у подозреваемого и предполагаемое орудие преступления – нож», – рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО. Задержанного обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Там не раскрывают фамилии участников дела, в том числе и имя задержанного. Но источники агентства подтверждают, что речь идёт о члене «Северного десанта».

«Северный десант» – проект известного предпринимателя ХМАО Александра Петермана, президента корпорации «Славтэк», имеющий неоднозначную репутацию. С одной стороны – это организация, действующая под эгидой Русского географического общества, которая занимается экспедициями и развитием Арктики. Но с другой стороны, некоторые считают её чуть ли не частной военной структурой. Виталий Фалько числится на сайте «Северного десаната» как участник.

Обновлено в 12:06. Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе стрелкового клуба «Северный десант», на момент совершения противоправного поступка г-н Фалько уже не являлся членом организации, он был уволен и с клубом связан не был. Период уовльнения там затруднились назвать. По некоторым данным, это могло быть начало лета 2018 года.

Нижневартовск, служба информации

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