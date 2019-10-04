Осужден участник полувоенного клуба бизнесмена Петермана, который отрезал ухо авторитету в Ельце

В Липецкой области осудили участника стрелкового клуба «Северный десант» Виталия Фалько. Напомним, во время драки в ночном клубе летом 2018 года в Ельце он отрезал ухо местному жителю. «Северный десант» – проект известного предпринимателя ХМАО Александра Петермана в Нижневартовске. Правда, как только в СМИ попала информация о задержании жителя Нижневартовска, «Северный десант» поспешил заявить, что Фалько уже не является их членом. Известно, что осужденный – призер и победитель различных спортивных состязаний по боксу и армейскому рукопашному бою.

О задержании Фалько при поддержке спецназа МВД ХМАО сообщало в августе 2018 года (правда, без фамилии фигуранта). Было и видео потасовки. Менее, чем через год, в конце мая 2019 года, Фалько осудили, приговор в вступил в силу летом 2019 года. Он оказался в распоряжении агентства «Новый День».

Известно, что Виталий Фалько отдыхал в Липецкой области у своих родителей. В ночь с 7 на 8 июля 2018 года он вместе со своим племянником и его другом отправился в ночной клуб «Ригель». Как следует из материалов суда, там мужчины выпили по коктейлю «Б-52» и заказали кальян. В этот момент Виталий решил выйти в туалет. На лестнице клуба он встретил мужчину – Далера, который не захотел его пропустить. Возникла словесная перепалка. Как позднее написали местные издания, встретившийся ему на лестнице мужчина входит в близкий круг местного авторитета Александра Чукардина.

Конфликт продолжился, когда г-н Фалько вернулся к своему столику. Двое мужчин, недовольных поведением гостя из Нижневартовска, подошли и начали доказывать ему, что он неправ. Среди них был тот самый местный авторитет Александр Чукардин, чье ухо потом отрезал Фалько. Завязалась драка. Кто-то (скорее всего, Далер) ранил племянника югорчанина. После этого Виталий схватил нож, который, по его собственным словам, нашел на полу, и накинулся на противника, чтобы отомстить за родственника. Он нанес несколько ударов в область лица и шеи г-на Чукардина, потом выяснил, что одним из ударов он поранил ухо неприятеля.

Стоит отметить, что оппоненты были знакомы и ранее. Как пояснил г-н Фалько в суде, он знал одного из неприятелей, так как в детстве ходил с ним в секцию бокса. А его племянник знал оппонентов «со времен обучения в вузе».

Кстати, ранее местные СМИ также сообщали, что конлфикт продолжился вбольнице, куда с ножевыми ранениями доставили племянника Фалько. На племянника, который лежал на больничной каталке, напали заступники г-на Чукардина. Но в приговоре по делу Виталия Фалько об этом ничего не сказано.

Г-на Фалько признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. При этом ему зачли время содержания под стражей с 3 августа 2018 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. То есть, вероятно, он уже освобожден.

Елец, Нижневартовск, служба информации

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