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Пятница, 10 августа 2018, 10:52 мск

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Комарова отправила в отставку главу югорского бюро судмедэкспертизы

Фото – сайт правительства ХМАО

Глава югорского «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей Чирков отправлен в отставку с 10 августа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова. Временное исполнение обязанностей руководителя учреждения возложено на замначальника по экспертной работе Романа Скребова, он приступит к работе завтра.

Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что сотрудники судмедэкспертизы стали фигурантами уголовных дел. Так, замначальника бюро подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, а заведующего урайского филиала – в получение взятки. По некоторым данным, силовики заинтересовались деятельностью и самого Сергея Чиркова.

Ханты-Мансийск, служба информации

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