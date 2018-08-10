В Югре увеличат число мигрантов ради тайских массажистов

В Югре вырастет число мигрантов, прибывающих по визе, в связи с заявкой бизнесмена из Сургута. Владелец спа-салона попросил чиновников согласовать дополнительно привлечение пяти работников-массажистов из Тайланда. С учётом этих иностранцев квота для всего округа на 2018 год составит 470 мигрантов. В пятницу, 10 августа, правительство Югры на заседании должно утвердить эту цифру, а также квоты по мигрантам на 2019 год.

Как рассказал подавший заявку бизнесмен Владимир Чеботарь агентству «Новый День», он намерен открыть второй салон массажа. «Сейчас у меня четыре иностранных работника, но я буду расширяться. Процесс оформления и привлечения мигрантов трудоёмкий, но мою заявку уже согласовали в комиссии, осталось только утвердить в правительстве», – рассказал бизнесмен.

Согласно документов окружного правительства, в следующем, 2019 году, салоны массажа также будут привлекать работников из Тайланда. Всего планируется пригласить 34 тайца.

В целом квота на мигрантов в Югре, прибывающих на основании визы, на 2019 год составит 364 человека (меньше, чем в этом году). Больше всего на работы в Югру приедет китайцев (194 человека). На втором месте – граждане Турции (60 сотрудников). Ещё 48 человек прибудут из Кореи.

Если смотреть в разрезе профессий, многие из гастарбайтеров в 2019 году трудоустроятся продавцами – 60 человек. Чуть меньше – массажистов. Одобрены заявки на привлечение девяти экспедиторов-иностранцев, 16 кассиров, 12 агентов по снабжению. Разумеется, многие мигранты будут привлечены в качестве специалистов, выполняющих строительные работы.

В разрезе компаний данные по крупным работодателям таковы: предприятие «ЛУКОЙЛ – АИК» пригласит в 2019 году на работу граждан США и Канады. ООО «Технопарк» трудоустроит мигрантов из Турции. «КТС «ЮСЕН» привезёт корейцев.

Напомним, после бунта рабочих на стройплощадке «Сибур Тобольск» выяснилось, что 90 процентов гастарбайтеров, привлечённых на строительство объекта, не могут донести свои требования до работодателей, так как не говорят по-русски.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 10.08.18

Комарова отправила в отставку главу югорского бюро судмедэкспертизы. / В Югре объявлено штормовое предупреждение: округ зальет водой. / Югорчане экономят на спорте – в фитнес-клубах нечем платить зарплату. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»