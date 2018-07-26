Важнейший проект «Сибура» строят мигранты, не понимающие русский язык

Крупнейший нефтехимический проект «Сибура» строят рабочие, не владеющие русским языком. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. По этой причине 90 процентов гастарбайтеров не могут донести свои требования до работодателей.

15 июля рабочие устроили бунт на территории строительного объекта ООО «Сибур Тобольск». Они жаловались на условия труда, качество питания и невыплату зарплаты. Изначально в соцсетях распространилась информация о том, что люди касками разгромили автомобиль и устроили массовую драку.

Сегодня прокурор сообщил подробности ЧП. По его словам, рабочие из Узбекистана стучали касками по асфальту, жалуясь на выплату зарплаты один раз в месяц, задержку с оказанием медпомощи коллеге, выпавшему из служебного автобуса прямо под колеса, недостаточное количество транспорта и т.д. Рабочий из Таджикистана сделал забастовщикам замечание и был избит. Досталось и выходцу из Киргизии, который якобы начал снимать происходящее на телефон.

Руфат Биктимеров сообщил, что в настоящее время проверка по факту беспорядков, в которых участвовало порядка 300 человек, продолжается. Уже выявлено 26 нарушений закона в шести организациях. Так, в трех субподрядных московских фирмах – ООО «Ден-Строй», ООО «Источ-Констракшн» и ООО «Элай-Строй» заработная плата работникам выплачивалась один раз в месяц вместо двух. При этом компенсация за задержку зарплаты не начислялась и не выплачивалась. Возбуждены административные дела в отношении ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» и его администратора за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Кроме этого, административные дела возбуждены и в отношении ООО «ЗапСибНефхим» и его фельдшера медсанчасти за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Также прокуратура внесла представление в адрес директора ООО «ТрансАвто» и возбудила административное дело в отношении его заместителя за перевозку пассажиров сверх предусмотренного количества и нарушения правил использования тахографа.

Компания-подрядчик «Ренейссанс Хэви Индастрис» сообщила, что добьется увольнения и депортации рабочих, которые устроили беспорядки на строительной площадке «Сибура» в Тобольске.

Тюмень, служба информации

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