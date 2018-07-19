Замгенпрокурора Пономарев назвал драку в Тобольске беспрецедентным «бунтом»

«Бунтом» назвал замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев произошедший на строительной площадке «Сибура» в Тобольске конфликт с участием гастарбайтеров. Пономарев назвал ситуацию беспрецедентной для Тюменской области.

«На строительной площадке «Запсибнефтехима» рабочие, давайте называть вещи своими именами, устроили бунт», – сказал Пономарев. Замгенпрокурора отметил, что инцидентов такого масштаба на территории Тюменской области еще не было, а одном из причин случившегося назвал проблемы с выплатой зарплаты.

«Это достаточно резко прозвучало на федеральном уровне», – оценил медийность события Пономарев. Он добавил, что проблемы с выплатой зарплаты есть во всех регионах УрФО.

Выступая на коллегии прокуратуры Тюменской области в четверг, 19 июля, Пономарев отметил, что с защитой прав трудящихся в Тюменской области существуют проблемы, и конфликт в Тобольске об этом свидетельствует.

Заместитель генерального прокурора дал областному надзорному ведомству две недели на то, чтобы досконально разобраться в случившемся и принять необходимые меры. Пономарев выразил мнение, что проверку должен лично осуществить один из заместителей прокурора региона. Сделать это вызвался зампрокурора Тюменской области Руфат Биктемеров.

По данным, озвученным на коллегии прокуратуры, сумма латентной задолженности по зарплате в Тюменской области составляет 167 миллионов рублей. Взыскание этих денег затруднено, по словам Руфата Биктемерова, потому что значительное число предприятий-должников находятся в различных стадиях банкротства.

Как писал «Новый День», конфликт с участием строителей из стран ближнего зарубежья произошел на «Запсибнефтехиме» в воскресенье, 15 июля. В результате один человек оказался в больнице. В пресс-службе «Сибура» факт массовой драки категорически опровергали.

Проведенная прокуратурой Тюменской области 17-18 июля проверка показала, что на предприятии нарушаются права рабочих на медицинское обслуживание, безопасное питание, нашли прокуроры и нарушения в выплате зарплат. Были также обнаружены нарушения безопасности доставки строителей на рабочие места. Так, количество автобусов, которыми доставляли рабочих, оказалось вдвое меньше необходимого.

Тюмень, служба информации

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