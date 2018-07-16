Гастарбайтеры устроили драку на крупнейшей стройке «Сибура» и разгромили автомобиль топ-менеджера

На строительной площадке промышленного гиганта – завода «Запсибнефтехим» в Тобольске произошла массовая драка иностранных рабочих с участием сотрудников службы безопасности предприятия и полиции.

О том, что в воскресенье, 15 июля на площадке «Запсибнефтехима» случилась массовая драка, сообщил один из пользователей группы «Криминальный Тобольск» «Вконтакте». Люди собрались около офиса подрядчика – компании «Ренейссанс»,они были возмущены невыплатой заработной платы. По данным пользователя, рабочие с помощью строительных касок разгромили машину высокопоставленного сотрудника «Сибура» и выбили дверь в автобусе.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердил источник в Тобольске. По его данным, иностранные рабочие, которых было около пятисот человек, перевернули два автобуса. Это случилось после того, как автомобиль высокопоставленного сотрудника «Сибура» якобы проехал по ноге одного из рабочих.

По словам источника, для усмирения гастарбайтеров на предприятие были стянуты практически все доступные силы тобольской полиции, рабочих увезли на нескольких автобусах. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что аресты не проводились, но людей действительно доставили в полицию для дачи объяснений.

В «Сибуре» происшествие назвали «обсуждением вопросов по заработной плате и условиям проживания».

«15 июля 2018 года часть работников субподрядной организации «Пандера» (подрядчик – компания «Ренейссанс») собралась у полевого офиса компании «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по заработной плате и условиям проживания, – говорится в ответе пресс-службы компании «Сибур-Тобольск» на запрос «Нового Дня». – В ходе обсуждения пострадал один водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу, угрозы жизни нет. Полиция совместно с администрацией строительного городка провела с работниками профилактические мероприятия».

В «Сибуре» заявили, что информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась, а ситуация на строительстве нефтехимического комплекса «штатная». «Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут устранены», – говорится в ответе компании.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области произошедшее комментировать отказались. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщили, что «Следственным отделом по городу Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка по обращению работников субподрядной организации на территории завода ООО «Сибур-Тобольск» о невыплате заработной платы». Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и период, в течение которого не выплачивалась зарплата. «С этой целью изъята документация организации», – добавили в пресс-службе.

Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к правоохранительным органам региона, на площадке «Сибура» в Тобольске работают и живут порядка 19 тысяч гастарбайтеров. «Там нары в три яруса», – описал условия жизни рабочих собеседник агентства.

Тюмень, служба информации

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