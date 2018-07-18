Прокуратура нашла на площадке «Сибур» в Тобольске нарушения после массового бунта рабочих

Проверка прокуратуры Тюменской области нашла нарушения санитарных норм и трудового законодательства на строительстве промышленного комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Проверка бына начата по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева после того, как ряд СМИ, в том числе «Новый День», сообщили о массовой драке приезжих рабочих на стройплощадке предприятия.

Сотрудники аппарата прокуратуры Тюменской области совместно с тобольской межрайонной прокуратурой провели проверку 17-18 июля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона. Они встретились со строителями комбината и провели совещание с представителями застройщика – ООО «Сибур Тобольск», подрядчика ООО «Ренессанс Хэви Индастриз» и субподрядных организаций.

В результате проверки были обнаружены факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания рабочих и медобслуживания. Также прокуроры обнаружили, что не была должным образом обеспечена безопасность пассажирских перевозок. Кроме того, зарплата рабочим выплачивалась не два раза в месяц, как предусмотрено трудовым договором, а единовременно.

По результатам проверки подготовлены постановления о возбуждении административных дел, готовится представление на имя руководителя «СибурТобольск» с требованием незамедлительно устранить нарушения закона. Проверка прокуратуры продолжается, параллельно поставлены на особый контроль результаты проверок, проводимых следственным комитетом и полицией.

Как писал «Новый День», в воскресенье, 15 июля на стройплощадке «Сибура» в Тобольске произошла массовая драка с участием рабочих и сотрудников службы безопасности предприятия. В конфликт пришлось вмешаться полиции. Пресс-служба «СибурТобольск» факт драки опровергла, но сообщила, что был повреждён один автомобиль, а его водитель попал в больницу.

Тюмень, служба информации

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