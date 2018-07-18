Следователи начали проверку после бунта рабочих на площадке «Сибура»

Тюменские следователи встретились с рабочими, устроившими бунт на строительной площадке «Сибура» в Тобольске. Для людей, занимающихся строительством нефтехимического комплекса, был организован личный прием, который провели глава второго отдела процессуального контроля СУ СКР по Тюменской области Азамат Галлиев и руководитель следственного отдела по Тобольску Сергей Дударев. Также силовики организовали встречу работников и начальства ООО «Ренессанс Хэви Индастриз» и ООО «Пандера».

Как сообщили в следственном комитете, в ходе этой встречи руководство компаний и представители рабочих обсуждали вопросы организации труда, обеспечения социальных прав работников, а также меры, принимаемые к недопущению задержки по выплате заработной платы.

«Переговоры прошли мирно, были выработаны меры по устранению конфликта», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

В настоящее время следственным отделом по Тобольску проводится процессуальная проверка по факту несвоевременной выплаты заработной платы работникам. Изъята документация, проходят опросы лиц, располагающих необходимой для следствия информацией.

Какие последствия повлекли за собой беспорядки, устроенные на площадке завода «Запсибнефтехим», пока неизвестно. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались комментировать бунт рабочих.

Напомним, в воскресенье, 15 июля на площадке «Запсибнефтехима» якобы случилась массовая драка, о чем тут же сообщили пользователи соцсетей. Люди собрались около офиса подрядчика – компании «Ренейссанс», они были возмущены невыплатой заработной платы. По одним данным, рабочие с помощью строительных касок разгромили машину высокопоставленного сотрудника «Сибура» и выбили дверь в автобусе. По другим – рабочие, которых было около пятисот человек, перевернули два автобуса. В самой компании «Сибур-Тобольск» сообщили, что в «ходе обсуждения пострадал один водитель и автомобиль». «Водитель направлен в больницу, угрозы жизни нет», – уточнили в пресс-службе. При этом там заявляли, что информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 17.07.18

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