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Понедельник, 16 июля 2018, 18:37 мск

Новости Тюмень

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Генпрокуратура РФ занялась массовой дракой на крупнейшем тюменском предприятии

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров организовал проверку по факту публикаций в СМИ о бунте на стройплощадке нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске. Поручение о проведении проверки дал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, «дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия». Особое внимание надзорного органа будет направлено на возможные нарушения трудовых и социальных прав работников.

Как писал «Новый День», массовая драка с участием нескольких сотен рабочих-гастарбайтеров случилась на стройплощадке «Запсибнефтехими» в воскресенье, 15 июля. Как сообщили в «Сибуре», пострадал один человек, был разбит один автомобиль. В соцсетях тоболяки писали о 500 участниках конфликта.

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