Гастарбайтеров, устроивших бунт на площадке «Сибура», уволят и депортируют

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» добьется увольнения рабочих, которые устроили беспорядки на строительной площадке «Сибура» в Тобольске.

«Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» и подрядчик считают, что обсуждение любых видов вопросов на площадке строительного объекта должно вестись в цивилизованной, а не в конфликтной форме, поэтому зачинщики и активные участники происшествия будут выявлены, трудовые отношения с ними будут расторгнуты и они понесут наказание в виде выезда по месту жительства», – сообщили на запрос «Нового Дня» в промышленном отделе компании, который находится в Турции.

В «Ренейссанс Хэви Индастрис» утверждают, что причиной возникшего конфликта стала не задержка заработной платы, а нечто другое.

«В ходе обсуждения рабочими субподрядной организации ряда вопросов, и как следствие эмоционального напряжения, между несколькими работниками произошла стычка, приведшая к получению травм одного из них. Остальные работники в конфликте не участвовали», – заявили в компании.

Между тем, замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев одной из причин ЧП назвал проблемы с выплатой зарплаты. Проведенная прокуратурой Тюменской области проверка показала, что на предприятии нарушаются права рабочих на медицинское обслуживание и безопасное питание. Нашли прокуроры и нарушения в выплате зарплат. Были также обнаружены нарушения безопасности доставки строителей на рабочие места.

«Замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания рабочих, в настоящее время проверяются», – говорится в ответе «Ренейссанс Хэви Индастрис» на запрос «Нового Дня».

Как уже писал «Новый День», конфликт с участием строителей из стран ближнего зарубежья произошел на «Запсибнефтехиме» в воскресенье, 15 июля. Работники субподрядной организации «Пандера» собрались у полевого офиса подрядчика – компании «Ренейссанс» – и устроили беспорядки, разгромили автомобиль работодателя. Один человек оказался в больнице.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 20.07.18

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