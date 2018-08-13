В приступе гнева житель Сургута сжёг три чужих автомобиля

В Сургуте мужчина после ссоры с женой сжёг первые попавшиеся на пути машины от злости. Его уже задержали и поместили под стражу. ЧП произошло 31 июля около трёх часов ночи. От действий злоумышленника пострадали три автомобиля на улице Югорской – две иномарки и «Газель».

О том, что стало мотивом для поджога, силовикам рассказала супруга подозреваемого. По её словам, мужчина не смог совладать с негативными эмоциями.

«Подозреваемый – ранее судимый за совершение аналогичного преступления и угрозу убийством 34-летний сургутянин. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция предусматривают в качестве максимальной меры наказания до пяти лет лишения свободы», – добавили в пресс-службе МВД ХМАО.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 13.08.18

Губернатор ХМАО Комарова уволила заместителя и нашла двух новых. / Суд назвал авиакомпанию «ЮТэйр» недостаточно заботливой. / Рыбокомбинат в Югре закрыли после заражения описторхозом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»