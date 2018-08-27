В Югре мужчина жёг чужие машины, чтобы снять стресс (ФОТО)

В Нижневартовске раздосадованный мужчина после проигрыша в лотерею сжёг три первых попавшихся ему на пути машины. Так он снимал нервное напряжение. Полиция быстро установила злоумышленника – он сейчас под подпиской о невыезде. ЧП произошло в ночь с 23 на 24 августа, сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Пострадали машины на улице Интернациональной – «ГАЗ-3110», «ГАЗ-31105» и «Ниссан». Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний местный житель. «Задержанный пояснил, что проиграл в лотерею 15 тыс.рублей. Из-за этого он разозлился и поджёг попавшиеся на пути автомобили. Таким способом он избавился от негативных эмоций», – объяснили в пресс-службе окружного полицейского Главка. Пироман в момент поджогов был нетрезв.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, аналогично объяснил свой поступок и пироман из Сургута. В конце июля житель города сжёг три первые ппавшие в его поле зрения машины после ссоры с женой.

Нижневартовск, служба информации

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