Силовики нашли в аптеках Сургута тайники с нелегальными препаратами (ВИДЕО)

В аптеках Сургута полиция обнаружила тайники с сильнодействующими веществами. Препараты хранились под полом и под подоконниками и незаконно продавались клиентам без рецептов. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 234 УК РФ, которое пока что является бесфигурантным, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Как рассказал «Новому Дню» лидер движения «Народный патруль» Олег Избаш, аптеки, незаконно торговавшие препаратами, не принадлежат к какой-либо федеральной сети и не имеют названия. «На них просто написано «Аптека-24 часа». У аптек два настоящих владельца, но бизнес записан на номиналов, – говорит Олег Избаш. – Препараты, которыми они торгуют официально еще не называются наркотиками, но оказывают такое же воздействие».

Силовики изъяли более 7 тысяч капсул и флаконов. Примечательно, что следственные действия не остановили клиентов аптек, постоянно употребляющих вещества. Два десятка человек, пытались незаконно купить препараты прямо в момент проведения обысков. Все они были доставлены в отделы полиции для установления личности.

Сургут, служба информации

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