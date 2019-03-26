Губернатор Комарова раскритиковала федеральное ведомство из-за аптечных наркоманов

Губернатор Югры Наталья Комарова раскритиковала работу Росздравнадзора из-за распространения аптечной наркомании в округе. Она предложила передать функции по контролю за аптеками от этой структуры на уровень региональной власти. Кроме того, глава автономии предложила внести несколько лекарств в список психотропных веществ, чтобы их нельзя было свободно купить. Об этом сообщается на сайте правительства округа во вторник, 26 марта 2019 года. Свои предложения Наталья Комарова озвучила на заседании государственного антинаркотического комитета, прошедшего под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

«Есть много нареканий в адрес работы служб Росздравнадзора РФ по контролю деятельности аптечных структур. И не только в нашем регионе», – сказала Наталья Комарова. Напомним, силовики ХМАО регулярно проводят рейды по аптекам, где из-под полы продают неучтенные лекарства наркоманам. Проблема давно известна и общественникам.

На сайте администрации ХМАО поясняют, что сейчас аптеки за нарушения в основном штрафуют. Но эти меры не дают эффекта – доходы фармацевтов за один день многократно превышают штрафы. При этом практики применения административного наказания в виде приостановления либо аннулирования действия лицензии нет.

«От имени губернатора округа в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направлено письмо с предложением рассмотреть возможность заключения соглашения о передаче части полномочий Росздравнадзора по контролю соблюдения лицензионных требований, надзора в сфере обращения лекарственных средств, правительству ХМАО», – говорится в сообщении администрации округа.

Также губернатор предложила включить в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, «тропикамид», «циклопентолат», «дицикловерин», «прегабалин» и «баклофен».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.19

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