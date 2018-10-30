В аптеках Сургута при штурме снова нашли неучтённые лекарства (ВИДЕО)

В аптеках Сургута вновь прошли рейды: силовики искали сильнодействующие лекарства, которые продаются без рецепта. Ранее такие препараты правоохранители обнаруживали в аптеках под полом, их продавали нелегально. В числе обнаруженных в ходе спецоперации неучтённых лекарств – медикаменты для больных эпилепсией и анальгетики.

«За девять месяцев 2018 года прошли 18 рейдов, полиция обнаружила, что лекарства продаются без рецепта. Изъято порядка 20 тыс. капсул и флаконов»,– говорится в сообщении МВД Сургута. Материалы направлены в Росздравнадзор.

Кроме того, в августе 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В рамках расследования в четырёх аптеках города полиция Сургута провела обыски и изъяла более 4,5 тыс. лекарственных препаратов, обладающих аддитивным действием и содержащих сильнодействующие вещества.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 29.10.18

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