В день выборов в Югру приедет патриарх Кирилл

Югру посетит патриарх Кирилл. Его визит запланирован на 9 сентября 2018 года. Отметим, это единый день голосования.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит храм в честь мученицы Татианы в Когалыме, возглавит божественную литургию. В этот же день планируется посещение подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря», – сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Как добавили в Ханты-Мансийской митрополии, патриарх был в Когалыме осенью 2013 года. С тех пор «при активной помощи и содействии благотворительного фонда компании «Лукойл был возведён новый приходской храм». Проект религиозного комплекса патриарх утвердил в 2014 году.

Ханты-Мансийк, служба информации

Ханты-Мансийк. Другие новости 23.08.18

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