Губернатор Комарова выразила соболезнования родственникам скончавшегося мэра

В минувшие выходные скоропостижно скончался экс-мэр Югорска Раис Салахов. Губернатор Наталья Комарова выразила свои соболезнования в понедельник, 27 августа. Об этом сообщается на официальном портале правительства Югры.

«Как руководитель Раис Закиевич внес значимый вклад в развитие Югорска, Югры, России. Он отстаивал интересы своих земляков, 18 лет работал главой муниципального образования, дважды избирался народным голосованием», – говорится в траурном сообщении главы региона.

Раис Салахов скончался минувшим вечером, 26 августа, в Москве. Он ушёл в отставку с поста главы 1 июня 2018 года. Многие его родственники находятся в Башкирии. Дата прощания с градоначальником пока обсуждается, сказали агентству «Новый День» в мэрии.

Сейчас мэром Югорска является Андрей Бородкин.

Югорск, служба информации

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